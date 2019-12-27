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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Цены на перевозки будут адекватными – в Украине создадут Нацкомиссию по транспорту

Это позволит транспортным госкомпаниям намного оперативнее решать вопросы тарифной политики, чем когда дело идет через министерство.

Цены на перевозки будут адекватными – в Украине создадут Нацкомиссию по транспорту

Кабинет министров Украины одобрил и направил в парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта.

Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.

– Это будет огромным облегчением для Мининфраструктуры – вывод политической составляющей по транспортной политике, – рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, вновь регулятор предполагается достаточно оперативным и лабильным в принятии своих решений.

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Задача Нацкомиссии:

  • формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов;
  • контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование;
  • способствовать развитию конкуренции на рынке.

Ранее Мининфраструктуры начало пилотный проект сотрудничества с приложением Waze. Там пользователи могут пожаловаться на плохое качество покрытия или состояние дороги.

Источник: Алексей Гончарук

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