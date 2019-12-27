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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціни на перевезення будуть адекватними – в Україні створять Нацкомісію з транспорту

Кабінет міністрів України схвалив та направив у парламент законопроект про створення Національної комісії у сфері транспорту.

Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їхніх умов.

– Це буде величезним полегшенням для Мінінфраструктури – виведення політичної складової з транспортної політики, – розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами Криклія, новостворений регулятор передбачається досить оперативним і лабільним в ухваленні своїх рішень.

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Завдання Нацкомісії:

  • формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів;
  • контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання;
  • сприяти розвитку конкуренції на ринку.

Раніше Мінінфраструктури започаткувало пілотний проект співпраці з додатком Waze. Там користувачі мають можливість поскаржитися на погану якість покриття чи стан дороги.

Джерело: Олексій Гончарук

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