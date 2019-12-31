Украинские бойцы записали поздравление с Новым годом под всемирно известную мелодию Щедрика.

Украинские военные записали поздравление с Новым годом, на котором видно, как бойцы обороняют страну на Донбассе.

Читайте: Яркое видеопоздравление с Новым годом от украинцев из Антарктиды

Весь ролик сопровождается мелодией всемирно известной колядки Щедрик и отрывками из концерта симфонического оркестра.

– Вооруженные силы Украины желают веселых праздников. Щедрик от тех, кто защищает Рождество, – говорится в подписи к видео.

Ранее Факты ICTV писали, что 10 отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ обнародовала ролик с новогодними поздравлениями, записанный в районе выполнения боевых задач в Донецкой области.

Фото: military_tv_ua