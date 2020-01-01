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Факты / Украина

Поздравления с передовой: 10 горно-штурмовая бригада записала видео

10 горно-штурмовая бригада записала трогательное поздравление с передовой с Новым 2020 годом.

Поздравления с передовой: 10 горно-штурмовая бригада записала видео

10 горно-штурмовая бригада Эдельвейс записала видеопоздравление с Новым годом.

– Нет ничего более искреннего, чем простые слова бойцов. И то, что они говорят – слышит Бог и Санта. И все сбывается. С Новым годом, родная Украина!

Весь ролик сопровождается мелодией известной песни We Wish You a Merry Christmas.

Читайте: Щедрик от тех, кто защищает Рождество – поздравления ВСУ с Новым годом

Ранее Факты ICTV писали, что 10 отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ обнародовала ролик с новогодними поздравлениями, записанный в районе выполнения боевых задач в Донецкой области.

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