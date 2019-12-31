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Факты / Украина

Не забывайте тех, кто держит небо: поздравление Санты с передовой на Донбассе

10 отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ обнародовала ролик с новогодними поздравлениями, записанный в районе выполнения боевых задач в Донецкой области.

Не забывайте тех, кто держит небо: поздравление Санты с передовой на Донбассе

Военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ запостил видео с поздравлениями с Новым годом и Рождеством, записанное в районе выполнения боевых задач в Донецкой области.

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– 10 горно-штурмовая бригада и Святой Николай (позывной Санта) – приветствуют тебя с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть счастье будет в каждом доме, а ангелы – над каждым человеком. Наша страна рождена для любви и процветания. Будьте счастливы. И не забывайте тех, кто держит небо над Рождеством. Со щитом! Слава Украине! – говорится в сообщении.

Ранее Факты ICTV писали, что участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравили всех с Новым годом 2020 ярким видео.

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