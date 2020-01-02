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Факты / Украина / Общество

Долги за коммуналку в Украине выросли на 16,4%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 года увеличилась на 16,4% к октябрю-2019 и составила 55,1 млрд грн (без учета электроэнергии).

Долги за коммуналку в Украине выросли на 16,4%

В ноябре 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 7,4 млрд грн, что составило 48,5% начисленной за этот месяц суммы.

За снабжение электроэнергией уплачено 3,2 млрд грн (115,6% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в ноябре-2019 зафиксирован в Черновицкой (71,9% суммы начислений), Закарпатской (67%) и Волынской (64,7%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Луганской, Сумской и Полтавской областях.

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По данным Госстата, с начала года с населением заключено 63,7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 492,7 млн грн.

Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 286,5 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Владимир Зеленский призвал внедрять в Украине меры по энергоэффективности, которые будут способствовать уменьшению использования энергоносителей и приведут к снижению расходов на коммунальные услуги.

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