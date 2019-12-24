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Факты / Украина

Человек не может отдавать за коммуналку 70% зарплаты – Зеленский

Владимир Зеленский призвал внедрять в Украине меры по энергоэффективности, которые будут способствовать уменьшению использования энергоносителей и приведут к снижению расходов на коммунальные услуги.

зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что за коммунальные услуги должна быть справедливая цена и призвал внедрять мероприятия по энергоэффективности.

– Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги – это товар, за который нужно платить справедливую цену, что невозможно вмешиваться в работу регулятора. Мы все все это очень хорошо понимаем, но есть но. Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором и человек не может отдавать 50, 60, есть случаи, когда человек отдает 70% от своей заработной платы, – сказал он.

По словам президента, необходимо внедрять в Украине меры по энергоэффективности и они будут способствовать уменьшению использования энергоносителей. Это приведет к снижению расходов на коммунальные услуги.

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина может использовать 6 млрд грн на программы энергоэффективности и термомодернизации.

Сначала предлагается в течение 2020 года модернизировать не менее 1 тыс. домов в 10 пилотных городах.

К слову, Кабмин на заседании 24 декабря принял постановление, которое позволяет на местах снизить сумму в платежке за тепло в декабре с учетом снижения рыночной цены на газ. Гончарук сообщил, что это позволит снизить тарифы на тепло на 300-400 грн.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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