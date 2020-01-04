Какие продукты подорожают в 2020 году – прогноз

Из-за инфляции, урожая и спроса на различные продукты их цена меняется из года в год. Факты ICTV расскажут вам, подорожания каких продуктов ожидают в 2020 году.

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко рассказал, что в ближайшее время уровень цен на продукты в Украине будет сильно зависеть от спроса и предложения.

В пример он привел ситуацию с гречкой, которая в 2016 году стоила около 40 грн/кг, однако потом упала в цене, поскольку наблюдался избыток предложения.

Эксперт считает, что в 2020 году цена на пшено снизится до 20-22 грн, ведь было собрано очень много проса.

На крупы и бакалею цены будут расти соответствуя уровню инфляцию – на 5-6% за год. Хлеб в 2020 году может подорожать на 6-7%.

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Мясо в этом году не должно подорожать, ведь цены на него практически сравнялись со стоимостью в Европе. Конечно, подорожание возможно, однако должно наблюдаться на уровне 2-3%, поскольку на рынке даже сегодня есть затоваривание.

Экономист Олег Пендзин считает, что подорожание хлеба будет более значительным. Он будет дорожать приблизительно на 1% каждый месяц, особенно это коснется премиальных сортов. Такая ситуация может быть связана с тем, что растут цены на муку.

Особенно интересная ситуация наблюдается с картофелем. Ранее эксперты прогнозировали, что его стоимость в 2020 году может вырасти до 20-25 грн/кг.

Однако из-за больших запасов на складах, цена картофеля весной может упасть до 7-8 грн/кг.

Точно стоит ожидать подорожания молочных продуктов на 5-7% в течение года. Такая ситуация связана с высокой стоимостью сырья и сокращением поголовья крупного рогатого скота.

Стоимость фруктов может пойти вниз, ведь в 2019 году наблюдался неурожай, из-за чего цены подняли в 1,5-2 раза. Если же в 2020 году урожай будет лучше, то и цены снизятся.

Значительного подорожания на продукты питания в 2020 году не стоит ждать, ведь его будет сдерживать растущий импорт. Он, в свою очередь, будет зависеть от курса доллара.

Чем ниже он будет по отношению к гривне, тем больше еды будут завозить в Украину по меньшей цене.

Однако нужно помнить, что на ценообразование на продукты влияет множество факторов, которые меняются в течение года, потому долгосрочные прогнозы могут не сбыться.

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