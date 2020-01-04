Які продукти здорожчають у 2020 році – прогноз

Через інфляцію, врожай і попиту на різні продукти їх ціна змінюється з року в рік. Факти ICTV розкажуть вам, подорожчання яких продуктів очікують у 2020 році.

Глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко розповів, що найближчим часом рівень цін на продукти в Україні сильно залежатиме від попиту і пропозиції.

Як приклад він навів ситуацію з гречкою, яка у 2016 році коштувала близько 40 грн/кг, однак потім впала в ціні, оскільки спостерігався надлишок пропозиції.

Експерт вважає, що у 2020 році ціна на пшоно знизиться до 20-22 грн, адже було зібрано дуже багато проса.

На крупи і бакалію ціни ростимуть відповідно до рівня інфляції – на 5-6% за рік. Хліб у 2020 році може подорожчати на 6-7%.

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М’ясо цього року не повинно подорожчати, адже ціни на нього практично зрівнялися з вартістю в Європі. Звичайно, подорожчання можливе, проте має спостерігатися на рівні 2-3%, оскільки на ринку навіть сьогодні є затоварення.

Економіст Олег Пендзин вважає, що подорожчання хліба буде більш значним. Він дорожчатиме приблизно на 1% щомісяця, особливо це торкнеться преміальних сортів. Така ситуація може бути пов’язана з тим, що зростають ціни на борошно.

Особливо цікава ситуація спостерігається з картоплею. Раніше експерти прогнозували, що її вартість у 2020 році може зрости до 20-25 грн/кг.

Однак через великі запаси на складах, ціна картоплі навесні може впасти до 7-8 грн/кг.

Точно варто очікувати подорожчання молочних продуктів на 5-7% протягом року. Така ситуація пов’язана з високою вартістю сировини і скороченням поголів’я великої рогатої худоби.

Вартість фруктів може піти вниз, адже у 2019 році спостерігався неврожай, через що ціни підняли майже вдвічі. Якщо ж у 2020 році урожай буде кращим, то і ціни знизяться.

Значного подорожчання на продукти харчування у 2020 році не варто чекати, адже його стримуватиме зростання імпорту. Він, в свою чергу, залежатиме від курсу долара.

Чим нижче він буде щодо гривні, тим більше їжі завозитимуть в Україну за меншою ціною.

Однак потрібно пам’ятати, що на ціноутворення на продукти впливає багато факторів, які змінюються протягом року, тому довгострокові прогнози можуть не справдитися.

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