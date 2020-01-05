На Донбасі двоє військових підірвались на вибухівці

В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибухівці та були доправлені до медичного закладу.

В суботу, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військових ЗСУ отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибухову пристрої.

Обох госпіталізовано, пораненим надано кваліфіковану допомогу.

Загалом, за даними штабу ООС, за минулу добу збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню.

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Ворог обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

З початку доби 5 січня на Донбасі зберігається тиша.

Нагадаємо, за даними української розвідки, за 2019 рік загинули понад 600 бойовиків “ДНР” і “ЛНР”.