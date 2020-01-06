Около 100 украинцев “празднуют” Рождество в российских тюрьмах – МИД

В своих тюрьмах Россия незаконно удерживает около 100 украинцев.
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Россия незаконно удерживает около 100 украинцев.
– Около 100 украинских граждан, которые незаконно заключены в России, “празднуют” рождественские праздники в тюрьме. Опять! – отметили в МИД.
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В ведомстве обратились к международному сообществу, чтобы оно продолжило давление на Кремль к освобождению всех политических заключенных в РФ и на временно оккупированных территориях.
Ранее Факты ICTV писали, что 29 декабря во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.
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