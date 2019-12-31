Мечта всей жизни: Сенцов встречает Новый год в Карпатах

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов признался, что всю жизнь мечтал встретить Новый год в Карпатах, и только сейчас это стало реальностью.

Олег Сенцов накануне Нового года 2020 записал видеообращение в воинской части Нацгвардии, в котором призвал не забывать о нацгвардейце Виталие Маркиве, приговоренного в Италии к 24 годам заключения.

Он также рассказал, что всегда мечтал встретить Новый год в Карпатах.

– К сожалению, этого так и не произошло до тюрьмы. Когда в январе мой друг из Львова написал мне письмо в Лабытнанги, что, мол, еще одно новогоднее торжество прошло без тебя, я ответил: “Бронируй места в гостинице – следующий год встречаем вместе в Карпатах”. Он тогда очень удивился, но бронь сделал, считая, что я что-то знаю, – поделился воспоминаниями Сенцов.

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Он отметил, что ничего не знал, а только чувствовал, что следующий год будет встречать именно в Карпатах.

Напомним, 29 декабря во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.