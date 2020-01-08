PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Авиакатастрофа в Иране: что известно о бортпроводнике МАУ Юлии Сологуб

После катастрофы самолета в Иране МАУ опубликовали информацию о членах экипажа. Что известно о бортпроводнике МАУ Юлии Сологуб – читайте на Фактах ICTV.

Авиакатастрофа в Иране: что известно о бортпроводнике МАУ Юлии Сологуб

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января, когда самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился вскоре после взлета. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших членов экипажа рейса PS752 самолета Boeing 737-800, разбившегося в Иране.

Среди них 3 пилота и 6 бортпроводников.

Читайте: Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших членов экипажа

Что известно о бортпроводнике Юлии Сологуб

Юлии Сологуб родилась на Волыни, в Нововолынске.

В декабря 2019 года ей исполнилось 25 лет, бортпроводником она работала около полугода.

– Друзья, прочитав имена погибшик, я наткнулся на имя Юлия Сологуб, это наша девочка из Нововолынска! Замечательная, светлая! – прокомментировал смерть Юлии Андрей Кравченко.

Ранее мы писали, что известно про инструктора Алексея Наумкин, который был членом экипажа Boeing 737 вблизи Тегерана, читайте на сайте Факты ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Иране разбился самолет МАУ – что известно о бортпроводнике Екатерине Статник
В Иране разбился самолет МАУ – что известно о бортпроводнике Екатерине Статник
авиакатастрофа мау в иране
Мы ждали, что Игорь утром прилетит из Тегерана – отец погибшего бортпроводника
літак
Небо было открыто: до и после катастрофы в Иране садились и взлетали самолеты
Депресія
Катастрофа в Иране: Супрун рассказала, как пережить последствия трагедии
Биография Дениса Лыхно – бортпроводника упавшего в Иране Boeing 737
Биография Дениса Лыхно – бортпроводника упавшего в Иране Boeing 737
владимир гапоненко
Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о командире Владимире Гапоненко
Мария Микитюк – биография стюардесы разбившегося Boeing 737 МАУ
Мария Микитюк – биография стюардесы разбившегося Boeing 737 МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Катастрофа в Иране: кто должен расследовать падение самолета МАУ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка