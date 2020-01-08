После катастрофы самолета в Иране МАУ опубликовали информацию о членах экипажа. Что известно о бортпроводнике МАУ Юлии Сологуб – читайте на Фактах ICTV.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января, когда самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился вскоре после взлета. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших членов экипажа рейса PS752 самолета Boeing 737-800, разбившегося в Иране.

Среди них 3 пилота и 6 бортпроводников.

Читайте: Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших членов экипажа



Что известно о бортпроводнике Юлии Сологуб

Юлии Сологуб родилась на Волыни, в Нововолынске.

В декабря 2019 года ей исполнилось 25 лет, бортпроводником она работала около полугода.

– Друзья, прочитав имена погибшик, я наткнулся на имя Юлия Сологуб, это наша девочка из Нововолынска! Замечательная, светлая! – прокомментировал смерть Юлии Андрей Кравченко.

Ранее мы писали, что известно про инструктора Алексея Наумкин, который был членом экипажа Boeing 737 вблизи Тегерана, читайте на сайте Факты ICTV.