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Факти / Україна

Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про бортпровідника МАУ Юлію Сологуб

Після катастрофи літака в Ірані МАУ опублікували інформацію про членів екіпажу. Що відомо про бортпровідника МАУ Юлію Сологуб – читайте на Фактах ICTV.

Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про бортпровідника МАУ Юлію Сологуб

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня, коли літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України розбився незабаром після зльоту. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Авіакомпанія МАУ оприлюднила список загиблих членів екіпажу рейсу PS752 літака Boeing 737-800, що розбився в Ірані.

Серед них 3 пілоти та 6 бортпровідників.

Читайте: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: список загиблих членів екіпажу

Що відомо про бортпровідника Юлію Сологуб 

Юлії Сологуб народилася на Волині, у Нововолинську.

У грудні 2019 року їй виповнилось 25 років, бортпровідником вона працювала близько півроку.

– Друзі, прочитавши імена загиблих, я натрапив на ім’я Юлія Сологуб, це наша дівчинка з Нововолинська! Чудова, світла! – прокоментував смерть Юлії Андрій Кравченко.

Читайте: Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про бортпровідника МАУ Валерію Овчарук

Раніше ми також писали, що відомо про інструктора Олексія Наумкіна, який був членом екіпажу Boeing 737, що розбився поблизу Тегерану.

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