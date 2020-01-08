Після катастрофи літака в Ірані МАУ опублікували інформацію про членів екіпажу. Що відомо про бортпровідника МАУ Юлію Сологуб – читайте на Фактах ICTV.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня, коли літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України розбився незабаром після зльоту. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Авіакомпанія МАУ оприлюднила список загиблих членів екіпажу рейсу PS752 літака Boeing 737-800, що розбився в Ірані. Серед них 3 пілоти та 6 бортпровідників. Читайте: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: список загиблих членів екіпажу

Що відомо про бортпровідника Юлію Сологуб

Юлії Сологуб народилася на Волині, у Нововолинську.

У грудні 2019 року їй виповнилось 25 років, бортпровідником вона працювала близько півроку.

– Друзі, прочитавши імена загиблих, я натрапив на ім’я Юлія Сологуб, це наша дівчинка з Нововолинська! Чудова, світла! – прокоментував смерть Юлії Андрій Кравченко.

Читайте: Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про бортпровідника МАУ Валерію Овчарук

Раніше ми також писали, що відомо про інструктора Олексія Наумкіна, який був членом екіпажу Boeing 737, що розбився поблизу Тегерану.