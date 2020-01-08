В Иране разбился самолет МАУ Boeing 737-800 в Тегеране (Иран). Все, что известно о борте – читайте в материале Фактов ICTV.

В Иране потерпел крушение самолет украинских авиалиний Boeing 737-800, который был новым — он выпущен с завода 3,6 лет назад, а МАУ – первый эксплуататор этого борта под регистрационным номером UP-PSR. Лайнер делал по несколько рейсов ежедневно.

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– Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020, – заявили в пресс-службе МАУ.

Компания Boeing начала выпускать эту модель самолетов еще в конце 90-х. Его используют для рейсов малой и средней дальности.

Boeing 737−800 уже дважды попадал в авиакатастрофы. В мае 2010 года лайнер разбился в Индии, тогда погибли более 150 человек. В марте 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону разбился Boeing 737−800 авиакомпании Flydubai. Погибли 62 человека.

Эксплуатация этих самолетов была запрещена после двух авиакатастроф. Boeing до сих пор не смог устранить технические причины, приведшие к данным трагедиям.

Как правило, американская компания отправляет своих специалистов на место авиакатастроф. Однако президент США Дональд Трамп ввел санкции против Ирана. Поэтому пока остается не ясно буду тли присутствовать специалисты Boeing на месте крушения.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.