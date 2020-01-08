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Факти / Україна

Катастрофа літака МАУ Boeing 737 в Ірані: все, що відомо про борт

У Тегерані (Іран) розбився літак МАУ Boeing 737-800. Все, що відомо про борт – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Катастрофа літака МАУ Boeing 737 в Ірані: все, що відомо про борт

В Ірані розбився літак українських авіаліній Boeing 737-800, який  випущений із заводу 3,6 років тому, а МАУ – перший експлуататор цього борта під реєстраційним номером UP-PSR. Лайнер робив кілька рейсів щодня.

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– Рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 06 січня 2020 року, – заявили у прес-службі МАУ.

Компанія Boeing почала випускати цю модель літаків ще в кінці 90-х. Його використовують для рейсів малої та середньої дальності.

Boeing 737-800 вже двічі потрапляв в авіакатастрофи. У травні 2010 року лайнер розбився в Індії, тоді загинули понад 150 осіб. У березні 2016 року в аеропорту Ростова-на-Дону розбився Boeing 737-800 авіакомпанії Flydubai. Загинули 62 людини.

Експлуатація цих літаків була заборонена після двох авіакатастроф. Boeing досі не зміг усунути технічні причини, що призвели до даних трагедій.

Зазвичай, американська компанія відправляє своїх фахівців на місце авіакатастрофи. Однак президент США Дональд Трамп ввів санкції проти Ірану. Тому поки залишається не ясно чи будуть  спеціалісти Boeing присутні на місці катастрофи.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Причиною авіакатастрофи стало загоряння двигуна.

Фото: Dreamstime

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