Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня Днем жалоби за жертвами катастрофи літака МАУ в Тегерані (Іран).

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 9 січня Днем жалоби у зв’язку з катастрофою українського лайнера МАУ в Тегерані.

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Указом передбачається 9 січня на всій території України приспустити державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Також постановляється скасувати розважально-концертні заходи, внести відповідні зміни до програм теле- і радіопередач.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. Літак Міністерства оборони України з групою експертів вилетів до Ірану.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. Крім того, у зв’язку з авіакатастрофою в Україні перевірять всі пасажирські борти.