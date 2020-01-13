Верховная Рада в январе проведет четыре пленарных заседания. Также в календарном плане есть час вопросов к правительству и работа с избирателями.

План работы парламента на январь 2020 года:

13 января – согласительные советы;

14-17 января – пленарные заседания;

15 января – работа в комитетах, комиссиях и фракциях;

17 января – час вопросов к правительству;

20-24 января – работа с избирателями.

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* Примечание. В календаре зеленым цветом обозначена работа в комитетах, комиссиях и фракциях, голубым – работа избирателями, фиолетовым – согласительные советы, желтым – пленарные заседания, розовым – час вопросов к правительству.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс. Что он предусматривает – можно прочитать в нашем материале.