Пытки в тюрьмах “ЛДНР”: освобожденные из плена дают показания

По месту реабилитации и лечения украинцев, которых удалось освободить из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в рамках последнего обмена пленными, Офис генпрокурора и СБУ проводят следственные действия.

Речь идет о допросе всех 76 освобожденных из плена в сжатые сроки и без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления.

Читайте: Вернуть живых героев – моя обязанность как президента – Зеленский

– По результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” норм международного гуманитарного права. В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечного обращения с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны), – говорится в сообщении.

Это необходимо для установления лиц, совершивших преступления в отношении пленных, для дальнейшего их привлечения к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.

Напомним, во время обмена пленными 29 декабря Украине удалось освободить 76 граждан, вместо них в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.