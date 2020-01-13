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Факти / Україна

Катування в тюрмах “ЛДНР”: звільнені з полону дають свідчення

За місцем реабілітації та лікування українців, яких вдалося звільнити з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в рамках останнього обміну полоненими, Офіс генпрокурора та СБУ проводять слідчі дії.

Йдеться про допит усіх 76 звільнених з полону у стислі строки і без шкоди процесу їх фізичного та емоційного відновлення.

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– За результатами допитів вже задокументовано чергові докази грубого порушення представниками терористичних організацій ДНР і ЛНР норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, звільнені з полону свідчать про катування, застосування фізичного насильства, нелюдське поводження з полоненими, що є ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни), – йдется у повідомленні.

Це необхідно для встановлення осіб, що вчиняли злочини щодо полонених, для подальшого їх притягнення до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 29 грудня Україні вдалося звільнити 76 громадян, натомість в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.

Джерело: Офіс генпрокурора

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