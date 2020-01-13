Минэкономики сравнило зарплаты в Украине, Латвии, Польши и Чехии

Уровень заработной платы в Украине остается значительно ниже, чем в странах Восточной Европы. Министерство экономики сделало сравнительный анализ заработной платы украинцев и граждан Латвии, Польши и Чехии.

Средняя номинальная зарплата в третьем квартале 2019 года составила:

в Украине – €382;

в Латвии – €1091;

в Польше – €1143;

в Чехии – €1310.

В Минэкономики отмечают, что заработная плата в Украине растет высокими темпами и это способствует постепенному сокращению разрыва между уровнем заработных плат в Украине и европейских странах.

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Самыми весомыми факторами, которые повлияли на рост заработной платы, были повышение минимальной заработной платы и конкуренция за квалифицированную рабочую силу.

– Соответственно, растет доля оплаты труда в стоимости продукции, – говорится в докладе.

Ранее Факты ICTV выяснили, сможет ли Украина за 7 лет догнать Польшу по уровню зарплат – насколько это реально и что нужно для этого сделать государству.