Мінекономіки порівняло зарплати в Україні, Латвії, Польщі та Чехії

Рівень заробітної плати в Україні залишається значно нижчим, ніж у країнах Східної Європи. Міністерство економіки зробило порівняльний аналіз заробітньої плати українців та громадян Латвії, Польщі і Чехії.

Середня номінальна зарплата у третьому кварталі 2019 року становила:

в Україні – €382;

у Латвії – €1 091;

у Польщі – €1 143;

у Чехії – €1 310.

У Мінекономіки відзначають, що заробітна плата в Україні зростає високими темпами і це сприяє поступовому скороченню розриву між рівнем заробітних плат в Україні і європейських країнах.

Читайте: Понад 13%: в Україні зросла мінімальна зарплата

Найвагомішими факторами, які вплинули на зростання заробітної плати, були підвищення мінімальної заробітної плати, конкуренція за кваліфіковану робочу силу.

– Відповідно, зростає частка оплати праці у вартості виробленої продукції, – йдеться в доповіді.

Раніше Факти ICTV з’ясували, чи зможе Україна за 7 років наздогнати Польщу за рівнем зарплат – наскільки це реально та що має для цього зробити держава.