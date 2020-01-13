Незалежно від референдуму: країні-агресору заборонять купувати землю в Україні

Фінальна версія законопроекту про ринок землі забороняє країнам-агресорам набувати у власність українські землі сільгосппризначення, навіть, якщо українці допустять до ринку землі іноземців на всеукраїнському референдумі.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський на прес-конференції, присвяченій фінальної версії законопроекту про ринок землі.

За його словами, певні обмеження стосовно іноземців залишаться в силі, незважаючи на підсумки референдуму.

– Забороняється купівля земель юридичними особами, учасникам яких є громадяни країни-агресора, або в яких неможливо встановити кінцевого бенефіціара, або якщо останній зареєстрований в офшорній зоні; членам терористичних організацій, а також особам, стосовно яких існують персональні санкції, – сказав він.

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Крім того, незалежно від результатів референдуму, іноземці не зможуть купувати ділянки сільгосппризначення ближче, ніж за 50 км до кордону України.

– Забороняється здійснювати операції, стороною яких є іноземці або юридичні особи, засновані іноземними громадянами, із землями сільськогосподарського призначення в зоні 50 км від державного кордону, – зазначив Сольський.

Як уточнила пізніше прес-служба Кабінету міністрів, на окупованих територіях Донецької, Луганської областей і АР Крим будь-які угоди будуть вважатися недійсними, крім передачі земельної ділянки у спадщину.