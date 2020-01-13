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Факты / Украина / Общество

В библиотеках откроют бесплатные курсы по цифровой грамотности

В Украине 6 тыс. библиотек присоединятся к проекту для реализации цифрового образования в Украине.

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Украинской библиотечной ассоциацией. Библиотеки будут первыми офлайн-хабами проекта Дия. Цифровое образование.

Читайте: В Украине слишком много учителей – Новосад

Теперь украинцы смогут бесплатно обучаться на национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности в формате образовательного сериала. Платформа запустится 21 января 2020 года.

Исследование показало, что 15,1% украинцев не владеют цифровыми навыками, а 37,9% жителей в возрасте 18-70 лет имеют цифровые навыки ниже среднего.

Ранее Факты ICTV писали, что по словам министра образования Анны Новосад, дошкольное образование должно быть приоритетом для правительственной политики.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Dreamstime

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