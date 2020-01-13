PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Во Львове подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

Пресс-служба Львовского городского совета сообщила, что неиспользованные билеты львовяне смогут обменять (с доплатой) по адресу ул. Сахарова, 2, в Отделе информации и связей с общественностью ЛКП Львовэлектротранс.

Сделать это можно с 15 до 22 января этого года.

Новый тариф касается проезда в трамваях и троллейбусах. В  ЛКП Львовэлектротранс добавили:

– Кроме этого, с 15 января также изменится и размер штрафа за проезд без билета: он составит 120 грн.

Читайте: Можно ли водить электротранспорт без прав и что грозит.

Начиная с 15 января, стоимость одной поездки в электротранспорте будет такой:

  • Билет, приобретенный в киоске или через электронные приложения (QR-коды Приват 24 SMS билеты, Bluetooth билеты, терминалы самообслуживания EasyPay) обычный – 6 грн, льготный – 3 грн.
  • Билет, приобретенный у водителя – обычный – 7 грн, льготный – 3 грн 50 коп.
  • Стоимость перевозки багажа – 7 грн.

Повышение цен на проездные билеты пока не планируется. Льготники продолжат пользоваться трамваями и троллейбусами бесплатно.

Ранее Факты ICTV рассказывали про Скутеры, самокаты, сегвеи. Почему украинцы пересаживаются на электротранспорт.

Источник: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка