Во Львове подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

Пресс-служба Львовского городского совета сообщила, что неиспользованные билеты львовяне смогут обменять (с доплатой) по адресу ул. Сахарова, 2, в Отделе информации и связей с общественностью ЛКП Львовэлектротранс.

Сделать это можно с 15 до 22 января этого года.

Новый тариф касается проезда в трамваях и троллейбусах. В ЛКП Львовэлектротранс добавили:

– Кроме этого, с 15 января также изменится и размер штрафа за проезд без билета: он составит 120 грн.

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Начиная с 15 января, стоимость одной поездки в электротранспорте будет такой:

Билет, приобретенный в киоске или через электронные приложения (QR-коды Приват 24 SMS билеты, Bluetooth билеты, терминалы самообслуживания EasyPay) обычный – 6 грн, льготный – 3 грн.

Билет, приобретенный у водителя – обычный – 7 грн, льготный – 3 грн 50 коп.

Стоимость перевозки багажа – 7 грн.

Повышение цен на проездные билеты пока не планируется. Льготники продолжат пользоваться трамваями и троллейбусами бесплатно.

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Источник: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада