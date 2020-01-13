Україна не веде переговорів щодо прямих поставок газу з РФ – Вітренко

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, між Україною і Росією немає контрактів і переговорів щодо купівлі газу напряму.

Відповідаючи на питання, чи міг би Нафтогаз мати дочірню компанію, яка б купувала газ безпосередньо у Газпрому, він зауважив:

– Міг би. Але немає таких контрактів, немає таких планів, немає таких переговорів, думок. Теоретично все можливо в світі, але практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає.

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Юрій Вітренко також додав, що в України наразі є законодавчі можливості для прямої купівлі газу у Газпрому.

Але він нагадав, що прямі поставки не здійснюються через відповідне рішення Росії.

Раніше Юрій Вітренко повідомив, що транзит газу захищає Україну від повномасштабного вторгнення РФ.