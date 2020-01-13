За збитий літак МАУ відповідає уряд Ірану – Пристайко

За аварію літака авіакомпанії МАУ повинні понести відповідальність не тільки іранські військові нижньої ланки, але й їхнє керівництво.

Про це сказав глава МЗС України Вадим Пристайко.

Він також зазначив, що слідчі повинні дізнатися, хто віддав наказ і хто натиснув кнопку.

– Чого ми не хочемо, так це, щоб вказали на якогось солдата нижчої ланки і сказали, що це той хлопець, який натиснув кнопку … Це – відповідальність уряду Ірану. Ми повинні розкопати, хто віддав наказ, хто натиснув кнопку. Всіх цих людей варто покарати, – заявив Пристайко.

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Він додав, що українські слідчі – багато з яких були залучені до розслідування обставин катастрофи малайзійського літака, збитого над Донбасом у 2014 році – повинні зайняти центральне місце у нинішньому розслідуванні.

– Ми хочемо, щоб українські фахівці провели повне розслідування записів чорних ящиків, – сказав міністр.

Вадим Пристайко зазначив, що також повинні бути залучені експерти з Франції й авіаконцерну Boeing.

– Вони (Іран, – Ред.) зобов’язалися віддати їх (чорні ящики, – Ред.) нам. У нас немає конкретної дати, коли це станеться. Ми наполягаємо на негайній видачі чорних ящиків, – підкреслив Пристайко.

Раніше Вадим Пристайко повідомив, що глави МЗС 5 країн зустрінуться в Лондоні щодо авіакатастрофи в Ірані.