Чиновник, который распоряжается миллиардами и думает за что прокормить ребенка, будет воровать – Кутуев

Политический эксперт Павел Кутуев считает, что люди, которые распоряжаются миллиардными потоками и думают за что прокормить ребенка – рано или поздно начнут воровать. Показушная экономия на зарплатах приводит к многомилионным разворовываниям.

– Вокруг повышения зарплат топ-чиновникам разгорелась настоящая дискуссия последними днями. И это весьма непопулярное решение, которое неоднозначно воспринимается людьми. Мне и самому как-то эти нули режут слух. Однако, я думаю, что высокие зарплаты – все таки дело необходимое. Давайте смотреть правде в глаза. Люди, которые распоряжаются миллиардными потоками и думают за что прокормить ребенка – рано или поздно начнут воровать, – считает эксперт.

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Он также напомнил, что у госчиновников времен Януковича были одни из самых низких зарплат и в результате окружение беглого президента украло из государственного бюджета в общей сложности около $40 млрд.

– К чему приводит показушная “экономия” на государственных постах мы все наблюдали последние почти 30 лет: деньги в конвертах, “покупка” должностного лица различными группами влияния, схематосы и банальное воровство, – отметил политолог.

По его словам, если этому правительству удастся не допустить распространения коррупционных схем – это сохранит в госбюджете миллиарды гривен от воровства.

– Второй момент: без конкурентной зарплаты невозможно привлечь опытного сотрудника в штат любой коммерческой компании. Тоже самое и работает и на государственной службе. Никто из адекватных топ-менеджеров не пойдет на госслужбу честно работать за 10 тысяч. Такие вполне комфортно себя чувствуют в бизнес сфере. И чтобы их переманить, государство должно конкурировать с бизнесом в этом вопросе, – подытожил Павел Кутуев.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря высоким зарплатам министров преодолеют коррупцию во власти. По его словам, что работа государственных топ-менеджеров должна соответственно вознаграждаться, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.