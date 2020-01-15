Чиновник, який розпоряджається мільярдами і думає, за що прогодувати дитину, крастиме – Кутуєв

Політичний експерт Павло Кутуєв вважає, що люди, які розпоряджаються мільярдними потоками і думають, за що прогодувати дитину – рано чи пізно почнуть красти. Показушна економія на зарплатах призводить до багатомільйонних розкрадань.

– Навколо підвищення зарплат топ-чиновникам розгорілася справжня дискусія останніми днями. І це вельми непопулярне рішення, яке неоднозначно сприймається людьми. Мені і самому якось ці нулі ріжуть слух. Однак, я думаю, що високі зарплати – все таки справа необхідна. Давайте дивитися правді в очі. Люди, які розпоряджаються мільярдними потоками і думають, за що прогодувати дитину – рано чи пізно почнуть красти, – вважає експерт.

Він також нагадав, що у держчиновників часів Януковича були одні з найнижчих зарплат і в результаті оточення президента-втікача вкрало з державного бюджету в цілому близько $40 млрд.

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– До чого призводить показушна “економія” на державних постах ми всі спостерігали останні майже 30 років: гроші в конвертах, “купівля” посадової особи різними групами впливу, схематоси і банальне злодійство, – зазначив політолог.

За його словами, якщо цьому уряду вдасться не допустити поширення корупційних схем – це збереже в держбюджеті мільярди гривень від крадіжки.

– Другий момент: без конкурентної зарплати неможливо залучити досвідченого співробітника в штат будь-якої комерційної компанії. Теж саме і працює і на державній службі. Ніхто з адекватних топ-менеджерів не піде на держслужбу чесно працювати за 10 тисяч. Такі цілком комфортно себе почувають в бізнес сфері. І щоб їх переманити, держава повинна конкурувати з бізнесом в цьому питанні, – підсумував Павло Кутуєв.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки високим зарплатам міністрів подолають корупцію у владі. За його словами, що робота державних топ-менеджерів повинна відповідно винагороджуватися, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.