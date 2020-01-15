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Факты / Украина

Кабмин будет ежемесячно публиковать доходы топ-чиновников

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет во время брифинга сообщил, что правительство будет ежемесячно публиковать доходы топ-чиновников.

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– Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не секретная информация. Мы считаем, что это будет еще один шаг, чтобы мы стали более прозрачными и честными с обществом, – сказал он.

Дубилет добавил, что на сайте Кабмина будет публиковаться ежемесячно доход министров и их заместителей.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря высоким зарплатам министров преодолеют коррупцию во власти. По его словам, что работа государственных топ-менеджеров должна соответственно вознаграждаться, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Источник: УНИАН

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