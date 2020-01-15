Катастрофа МАУ в Иране: тела погибших украинцев должны вернуть 19 января

15 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране.
Сейчас украинские специалисты идентифицируют тела погибших, чтобы скорее вернуть их в Украину. По словам президента, такая задача стоит перед украинскими и иранскими специалистами.
– Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня, – сказал Зеленский.
Сообщается, что идентифицировано уже несколько тел.
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Также Зеленский отметил, что каждая семья на этой неделе получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Украина также потребует от Ирана выплат дополнительных компенсаций.
На месте авиакатастрофы представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы.
Ранее Факты ICTV писали, что Иран задержал подозреваемых по делу о сбитом самолете МАУ.