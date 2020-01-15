15 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране.

Сейчас украинские специалисты идентифицируют тела погибших, чтобы скорее вернуть их в Украину. По словам президента, такая задача стоит перед украинскими и иранскими специалистами.

– Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня, – сказал Зеленский.

Сообщается, что идентифицировано уже несколько тел.

Читайте: Офис генпрокурора просит Иран передать черные ящики сбитого Boeing МАУ

Также Зеленский отметил, что каждая семья на этой неделе получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Украина также потребует от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

На месте авиакатастрофы представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы.























Катастрофа МАУ в Иране: тела погибших украинцев должны вернуть 19 января / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что Иран задержал подозреваемых по делу о сбитом самолете МАУ.