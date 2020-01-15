15 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані.

Наразі українські фахівці ідентифікують тіла загиблих, аби скоріше повернути їх в Україну. За словами президента, таке завдання стоїть перед українськими та іранськими фахівцями.

– Ми сподіваємося, що це має відбутися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні, – сказав Зеленський.

Повідомляється, що ідентифіковано вже декілька тіл.

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Також Зеленський зазначив, що кожна родина цього тижня отримає компенсації від держави у розмірі 200 тис. грн. Україна також вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій.

На місці авіакатастрофи представники посольства України в Ірані спільно зі шведськими та канадськими колегами поклали квіти.























Катастрофа МАУ в Ірані: тіла загиблих українців мають повернути 19 січня / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що Іран затримав підозрюваних у справі про збитий літак МАУ.