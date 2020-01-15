Киевский районный суд Одессы поместил под ночной домашний арест подозреваемую в халатности заведующую хозяйственной частью колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Татьяну Фомич.

Следствие установило, что в 2014 году в учебном заведении сотрудники ГСЧС провели плановую проверку и составили акт о грубых нарушениях законодательства по пожарной безопасности и постановили их устранить.

С этими документами ознакомили ответственную за соблюдение правил противопожарной безопасности – заведующею хозяйственной частью.

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Правоохранители отмечают, что завхоз не приняла никаких мер по устранению нарушений, а также не обеспечила эвакуацию уччеников и персонала в день трагедии.

Однако подозреваемая Татьяна Фомич отмечает, что в ее обязанности входил контроль за соблюдением санитарных норм и обеспечение канцтоварами, а пожарная безопасность – вне ее компетенции.

Защита Фомич также настаивает на том, что за пожарную безопасность в колледже был ответственным другой сотрудник.

После рассмотрения ходатайства суд частично его удовлетворил. Так, Фомич избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 60 суток с запретом покидать место жительства с 22.00 до 6.00.











Пожар в одесском колледже: суд избрал меру пресечения завхозу / 3 фотографии

Напомним, 4 декабря около 10.00 возник пожар в Одессе на улице Троицкой, 25, где расположен колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате пожара погибли 16 человек.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что причиной пожара в колледже стало возгорание бытового электрического оборудования.

Фото: odessa.online