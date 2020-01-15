Київський районний суд Одеси помістив під нічний домашній арешт підозрювану в недбалості завідувачку господарською частиною коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Тетяну Фомич.

Слідство встановило, що у 2014 році у навчальному закладі співробітники ДСНС провели планову перевірку та склали акт про грубі порушення законодавства з пожежної безпеки та постановили їх усунути.

З цими документами ознайомили відповідальну за дотримання правил протипожежної безпеки – завідувача господарською частиною.

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Правоохоронці зазначають, що завгосп не вжила ніяких заходів з усунення порушень, а також не забезпечила евакуацію учнів та персоналу в день трагедії.

Проте підозрювана Тетяна Фомич зазначає, що до її обов’язків входив контроль за дотриманням санітарних норм та забезпечення канцтоварами, а пожежна безпека – поза її компетенцією.

Захист Фомич також наполягає на тому, що за пожежну безпеку у коледжі був відповідальним інший співробітник.

Після розгляду клопотання суд частково його задовольнив. Так, Фомич обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 60 діб із забороною залишати місце проживання з 22.00 до 6.00.











Пожежа в одеському коледжі: суд обрав запобіжний захід завгоспу / 3 фотографии

Нагадаємо, 4 грудня близько 10.00 ранку виникла пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій, 25, де розташований коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У результаті пожежі загинуло 16 осіб.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що причиною пожежі в коледжі стало займання побутового електричного обладнання.

Фото: odessa.online