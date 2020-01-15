У Польщі в ДТП загинули брати з Рівненщини

Перший секретар – керівник консульського відділу посольства України у Польщі Світлана Криса повідомила, що брати з Рівненської області загинули в ДТП, яке трапилося на території Польщі.

– Консульська установа отримала офіційну інформацію сьогодні вранці про випадок, який мав місце вчора в місцевості Любіце Мазовецького воєводства. В результаті ДТП загинули четверо людей, з них двоє – громадяни України. Це рідні брати з Рівненської області. І двоє громадян Польщі, – сказала Криса.

Українцям було по 28 та 29 років, полякам – 28 та 23 роки.

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Комісаріат поліції встановлює, що могло стати причиною ДТП. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом аварії.

Родичі загиблих українців поінформовані про інцидент і вже виїхали на місце аварії. Транспортування тіл розпочнуть після того, як прокуратура дасть дозвіл на вивезення.

Поки що невідомо, чи загиблі українці працювали у Польщі, чи перебували у цій країни з інших причин.

Раніше в Польщі затримали українців, які керували транспортними засобами в нетверезому стані. Коли їх зупинили поліцейські, обидва спробували дати хабар правоохоронцям, що стало ще однією причиною для їх арешту.

Джерело: tvn24