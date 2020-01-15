Покушение на Соболева: депутат обещает 2 млн грн за информацию о заказчике

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев на пресс-конференции пообещал 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его сын.

– Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн, – сказал он.

По словам Соболева, если информацию предоставит полиция, то эти 2 млн грн пойдут на техническое обеспечение или другие нужды правоохранительных органов.

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– На сегодняшний день есть стопроцентная информация, что два человека, причастные к убийству моего сына, гуляют по стране, – сказал он.

Депутат добавил, что один из них был в поле зрения полиции.

Адвокат Соболева Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения преступления и перечень лиц, которые могут быть причастны к его организации.

Напомним, 1 декабря произошла стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, которая завершилась убийством 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Мишенью для киллера был политик, но пуля попала в его ребенка.

Основными версиями убийства являются финансово-экономическая деятельность Вячеслава Соболева, прошлая профессиональная деятельность, семейно-бытовые проблемы.