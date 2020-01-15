Замах на Соболєва: депутат обіцяє 2 млн грн за інформацію про замовника

Депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв на прес-конференції пообіцяв 2 млн грн винагороди за інформацію про замовника замаху на нього, в результаті якого загинув його син.

– Якщо хтось нам надасть інформацію, що підтверджує замовника, ми ухвалили рішення, що готові виплатити винагороду в розмірі 2 млн грн, – сказав він.

За словами Соболєва, якщо інформацію надасть поліція, то ці 2 млн грн підуть на технічне забезпечення або інші потреби правоохоронних органів.

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– На сьогодні є стовідсоткова інформація, що дві особи, причетні до вбивства мого сина, гуляють країною, – сказав він.

Депутат додав, що один з них був у полі зору поліції.

Адвокат Соболєва Єгор Бодров зазначив, що слідству необхідно переглянути мотиви скоєння злочину і перелік осіб, які можуть бути причетні до його організації.

Нагадаємо, 1 грудня сталася стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської, яка завершилася вбивством 3-річного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва. Мішенню для кілера був політик, але куля потрапила в його дитину.

Основними версіями вбивства є фінансово-економічна діяльність В’ячеслава Соболєва, минула професійна діяльність, сімейно-побутові проблеми.