Залог кандидата в мэры Киева будет больше, чем кандидата в президенты

Денежный залог для партии, чтобы баллотироваться в Киевсовет составляет более 4,05 млн грн.

Аналогичную сумму должен внести кандидат на должность мэра столицы.

Для сравнения, партия, чтобы баллотироваться в Верховную Раду в 2019 году должна была внести залог, который был почти такой же – 4,12 млн, а кандидат в президенты – 2,5 млн.

В 2015 году партия, когда регистрировала список кандидатов в столице, должна была заплатить немного больше 100 тыс. грн.

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Такую же сумму должен внести кандидат на должность мэра. Об этом свидетельствует постановление ЦИК. Таким образом залог на местных выборах вырос в 40 раз, что существенно затрудняет доступ к политике.

Ранее в Гражданской сети Опора сообщили, что не исключают проведения внеочередных парламентских выборов в 2020 году.

Источник: ЧЕСТНО