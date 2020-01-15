Застава кандидата в мери Києва буде більшою, ніж кандидата в президенти

Грошова застава для партії, щоб балотуватися у Київраду становить понад 4,05 млн грн.

Аналогічну суму має внести кандидат на посаду мера столиці.

Для порівняння, партія, щоб балотуватися до Верховної Ради у 2019 році мала внести заставу, яка була майже такою ж – 4,12 млн, а кандидат в президенти – 2,5 млн.

У 2015 році партія, коли реєструвала список кандидатів у столиці, мала заплатити дещо більше 100 тис. грн.

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Таку ж суму мав внести кандидат на посаду мера. Про це свідчить постанова ЦВК. Таким чином застава на місцевих виборах зросла у 40 разів, що суттєво ускладнює доступ до політики.

Раніше у Громадянській мережі Опора повідомили, що не виключають проведення позачергових парламентських виборів у 2020 році.

Джерело: ЧЕСНО