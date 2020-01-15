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Факти / Україна / Політика

Зміни до Конституції та законопроект про освіту: засідання Верховної Ради 15 січня (ОНЛАЙН)

15 січня Верховна Рада розгляне законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Також у другому читанні мають проголосувати за удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

На повторне перше читання виноситься проект закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

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Від уряду планують розглянути проект закону Про повну загальну середню освіту.

На порядку денному у депутатів також ухвалення рішення щодо підвищення доступності лікарських засобів, які закуповуються за кошти державного бюджету.

Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.

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