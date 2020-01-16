PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

До 20 лет в армию принудительно не будут призывать – Загороднюк

Юношей до 20 лет принудительно на срочную службу не будут призывать. Весной повестки получат только те, кому исполнилось 20.

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, 18-19-летних молодых людей будут привлекать к службе только по их добровольному желанию.

Он также добавил, что сейчас идет активная работа над разработкой концепции новой реформы призыва. А сам указ президента о призыве на срочную службу мужчин в возрасте от 18 лет назвал соответствующим требованиям действующего законодательства.

– Эта реформа требует времени и изменений в законодательстве, к ее обсуждению обязательно будут привлечены общественность, этот процесс будет максимально открытым, – отметил министр.

Читайте: Загороднюк планирует отменить обязательный призыв в армию

Андрей Загороднюк напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач на территории временно оккупированного Донбасса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет.

Источник: Минобороны

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка