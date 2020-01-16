До 20 лет в армию принудительно не будут призывать – Загороднюк

Юношей до 20 лет принудительно на срочную службу не будут призывать. Весной повестки получат только те, кому исполнилось 20.

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, 18-19-летних молодых людей будут привлекать к службе только по их добровольному желанию.

Он также добавил, что сейчас идет активная работа над разработкой концепции новой реформы призыва. А сам указ президента о призыве на срочную службу мужчин в возрасте от 18 лет назвал соответствующим требованиям действующего законодательства.

– Эта реформа требует времени и изменений в законодательстве, к ее обсуждению обязательно будут привлечены общественность, этот процесс будет максимально открытым, – отметил министр.

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Андрей Загороднюк напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач на территории временно оккупированного Донбасса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет.