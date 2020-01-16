До 20 років в армію примусово не призиватимуть – Загороднюк

Юнаків віком до 20 років примусово на строкову службу не призиватимуть. Навесні повістки отримають тільки ті, кому виповнилося 20.

За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, 18-19-річних молодиків залучатимуть до служби лише за їхнім добровільним бажанням.

Він також додав, що наразі триває активна робота над розробкою концепції нової реформи призову. А сам указ президента щодо призову на строкову службу чоловіків віком від 18 років назвав таким, що відповідає вимогам чинного законодавства.

– Ця реформа потребує часу та змін в законодавстві, до її обговорення обов’язково буде залучено громадськість, цей процес буде максимально відкритим, – зазначив міністр.

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Андрій Загороднюк нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову службу з 18 років.