HD-качество вещания телеканалов ICTV, СТБ и Новый доступно с января 2020 года. Напомним, переход на лучшее качество обусловлен кодировкой спутникового телевидения, которое запланировано на 28 января 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, в чем преимущество HD.

HD-качество доступно у спутниковых провайдеров, ОТТ-, IPTV-провайдеров и провайдеров цифрового кабельного телевидения. Не имеют доступа только пользователи бесплатного телевидения Т2.

Как выбрать телевизор с поддержкой HD

Сегодня трудно найти в магазине современный телевизор, который не поддерживает HD-качество. Производители давно шагнули вперед и уже несколько лет предлагают Full HD и даже 4К.

Впрочем, чтобы заметить разницу между SD и HD и купить качественный телевизор, стоит обратить внимание на несколько деталей.

Во-первых, это расширение экрана. Экраны класса Full HD имеют разрешение 1920 точек по горизонтали и 1080 – по вертикали. Такие телевизоры без проблем поддерживают сигналы 1080і и 1080р.

Более простые модели, которые поддерживают HD Ready, имеют расширение 1280 на 720 точек. Они будут поддерживать сигналы 1080і и 720р, но с 1080р могут быть проблемы.

Во-вторых, диагональ экрана должна быть не менее 32″. На меньших телевизорах пользователи просто не заметят разницы.

Ценовой диапазон современных телевизоров достаточно широк. Стоимость, как правило, стартует от 2 тыс. грн.

К слову, Факты ICTV писали, как настроить ICTV, СТБ и Новый канал на тюнере.