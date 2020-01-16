HD-якість мовлення телеканалів ICTV, СТБ та Новий доступна з січня 2020 року. Нагадаємо, перехід на кращу якість обумовлений кодуванням супутникового телебачення, яке заплановане 28 січня 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, в чому перевага HD.

HD-якість доступна у супутникових провайдерів, ОТТ-, IPTV-провайдерів та провайдерів цифрового кабельного телебачення. Не мають доступу тільки користувачі безкоштовного телебачення Т2.

Як обрати телевізор з підтримкою HD

Сьогодні важко знайти у магазині сучасний телевізор, який не підтримує HD-якість. Виробники давно зробили крок вперед і вже кілька років пропонують Full HD та навіть 4К.

Втім, щоб помітити різницю між SD та HD і купити якісний телевізор, варто звернути увагу на кілька деталей.

По-перше, це розширення екрану. Екрани класу Full HD мають розширення 1920 точок по горизонталі та 1080 – по вертикалі. Такі телевізори без проблем підтримують сигнали 1080і та 1080р.

Дещо простіші моделі, що підтримують HD Ready, мають розширення 1280 на 720 точок. Вони підтримуватимуть сигнали 1080і та 720р, втім з 1080р можуть бути проблеми.

По-друге, діагональ екрану має бути щонайменше 32″. На менших телевізорах користувачі просто не помітять різниці.

Ціновий діапазон сучасних телевізорів доволі широкий. Вартість, зазвичай, стартує від 2 тис. грн.

До слова, Факти ICTV писали, як налаштувати ICTV, CТБ та Новий канал на тюнері.