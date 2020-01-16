Индекс Биг-Мака: гривна поднялась на семь позиций

Британский журнал Economist, который оценивает адекватность стоимости валют на базе сравнительной покупательной способности в разных странах и стоимости Биг-Мака, обнародовал новый рейтинг.

По его данным, Биг-Мак сейчас стоит в Украине 57 грн, а в США – $5,67.

Это значит, что курс гривны недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 23,99 грн/$, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 грн/$.

Год назад гривна была недооценена на 69% (первое место), а в июле 2019 года – на 61,3% (пятое место).

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При этом самыми недооцененными в январе 2020 стали валюты ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии, а переоцененными – швейцарский франк и норвежская крона.

Индекс Биг-Мака изобрел журнал The Economist в 1986 году. Он используется как шуточный показатель стоимости валюты.

Напомним, в 2019 году гривна укрепилась к доллару на 19%, что является наилучшим показателем среди мировых валют.

Источник: The Economist