Індекс Біг-Мака: гривня піднялася на сім позицій

Британський журнал Economist, який оцінює адекватність вартості валют на базі порівняльної купівельної спроможності в різних країнах і вартості Біг-Мака, оприлюднив новий рейтинг.

За його даними, Біг-Мак зараз коштує в Україні 57 грн, а в США – $5,67.

Це означає, що курс гривні недооцінений на 58,1% в порівнянні з фактичним обмінним курсом 23,99 грн/$, а курс за купівельною спроможністю повинен бути на рівні 10,05 грн/$.

Рік тому гривня була недооцінена на 69% (перше місце), а в липні 2019 року – на 61,3% (п’яте місце).

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При цьому найбільш недооціненими у січні 2020 стали валюти ПАР, Росії, Румунії, Туреччини, Азербайджану і Малайзії, а переоціненими – швейцарський франк і норвезька крона.

Індекс Біг-Мака винайшов журнал The Economist в 1986 році. Він використовується як жартівливий показник вартості валюти.

Нагадаємо, в 2019 році гривня зміцнилася до долара на 19%, що є найкращим показником серед світових валют.

Джерело: The Economist