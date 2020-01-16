SkyUp запустил рейсы в Тбилиси из Одессы – дата и цены билетов

Авиакомпания SkyUp Airlines запустит прямые рейсы из Одессы в Тбилиси.

Компания должна начать выполнять авиарейсы 28 мая этого года. Они будут летать два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Прямые рейсы в Тбилиси будут действовать до 4 октября 2020 года, а стоимость билета в одну сторону без багажа стартует от 1 289 грн.

Читайте: SkyUp меняет правила перевозки пассажиров и багажа

В распоряжении авиаперевозчика находятся 10 самолетов компании Boeing – две модели 737-900 ER, две модели 737-700 и шесть моделей 737-800.

К слову, авиакомпания SkyUp Airlines начала продавать билеты на ряд рейсов из украинских городов в Италию.

Так, из Киева можно будет полететь в Милан, Ламецию-Терме и Болонью, а из Львова пассажирам предлагают авиарейсы в Неаполь, Рим и Милан.

Минимальная цена на перелет в указанные города составляет 1 147 грн.

Источник: SkyUp Airlines