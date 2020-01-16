SkyUp запустив рейси в Тбілісі з Одеси – дата та ціни квитків

Авіакомпанія SkyUp Airlines запустить прямі рейси з Одеси до Тбілісі.

Компанія повинна почати виконувати авіарейси 28 травня цього року. Вони літатимуть двічі на тиждень – щочетверга і щонеділі.

Прямі рейси в Тбілісі діятимуть до 4 жовтня 2020 року, а вартість квитка в одну сторону без багажу стартує від 1 289 грн.

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У розпорядженні авіаперевізника знаходяться 10 літаків компанії Boeing – дві моделі 737-900 ER, дві моделі 737-700 і шість моделей 737-800.

До слова, авіакомпанія SkyUp Airlines почала продавати квитки на низку рейсів з українських міст до Італії.

Так, з Києва можна буде полетіти в Мілан, Ламецію-Терме і Болонью, а зі Львова пасажирам пропонують авіарейси до Неаполя, Риму і Мілану.

Мінімальна ціна на переліт у зазначені міста становить 1 147 грн.

Джерело: SkyUp Airlines