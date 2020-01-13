Авиакомпания SkyUp сообщила, что с 16 января в правила перевозки багажа и пассажиров вносят изменения.

Они коснутся некоторых тарифов на перевозку багажа, ручной клади, а также путешествий самолетом детей и животных.

С 16 января тарифы Standard и Flex будут предусматривать перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см.

– Норма багажа для ребенка до двух лет составляет 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов, – сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Ручная кладь теперь должна весить не более 7 кг, а ее параметры – не больше 55х40х20 см. Вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг, а параметры – 35х20х10 см.

Питание для ребенка должно весить не больше, чем 5 кг, а его габариты должны составлять 40х30х20 см.

Вес нестандартного багажа уменьшили с 80 кг до 75 кг, а его размеры не должны превышать 40х55х115 см. Он должен помещаться на пассажирском кресле.

Услуга перевозки детей без сопровождения теперь оформляется для детей от 5 до 14 лет при перевозке по Украине. При международной перевозке возраст детей должен быть от 5 до 16 лет.

Стоимость сопровождения несовершеннолетнего ребенка составляет €50.

Вес перевозки котов и собак в салоне самолета увеличили с 7 до 8 кг, а габариты контейнера не должны превышать 50х40х20 см. В багажном отделении разрешено перевозить животных до 23 кг с клеткой.

Кроме того, в SkyUp с 16 января нельзя будет менять дату вылета в личном кабинете на рейсы в Зальцбург и Коломбо.

К слову, в октябре 2019 года компания SkyUp запустила четыре регулярных рейса по Украине.

Источник: SkyUp