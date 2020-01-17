17 січня СБУ Харкова затримала бойовика “ЛНР”.

За чоловіком почали стеження після того, як приїхав до Харкова із Росії, де почав збирати інформацію про залізничні станції, автовокзали та Харківський метрополітен.

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Затриманий чоловік виявився мешканцем Харкова, який у 2014 році сам приєднався до бойовиків із терористичних угрупувань “ДНР” та “ЛНР”.

Працюючи на терористів, затриманому навіть присвоїли “посаду” – він був командиром взводу розвідки так званої 10-ї окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу “ЛНР”.







Планував теракт: в Харкові затримали бойовика “ЛНР” / 2 фотографии

Після обшуку з його квартири вилучено бойові гранати та шашки з електродетонатором.

Операція СБУ відбувалась під наглядом прокуратури Харківської області. Затриманому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) ККУ.

Нещодавно Факти ICTV писали, що СБУ завадила спецслужбам РФ вбити українського розвідника.