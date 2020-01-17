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Факти / Україна / Суспільство

Планував теракт: в Харкові затримали бойовика “ЛНР”

17 січня СБУ Харкова затримала бойовика “ЛНР”.

За чоловіком почали стеження після того, як приїхав до Харкова із Росії, де почав збирати інформацію про залізничні станції, автовокзали та Харківський метрополітен.

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Затриманий чоловік виявився мешканцем Харкова, який у 2014 році сам приєднався до бойовиків із терористичних угрупувань “ДНР” та “ЛНР”.

Працюючи на терористів, затриманому навіть присвоїли “посаду” – він був командиром взводу розвідки так званої 10-ї окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу “ЛНР”.

  • затримання бойовика лнр
  • затримання бойовика лнр
  • затримання бойовика лнр
  • затримання бойовика лнр
Планував теракт: в Харкові затримали бойовика “ЛНР” / 2 фотографии

Після обшуку з його квартири вилучено бойові гранати та шашки з електродетонатором.

Операція СБУ відбувалась під наглядом прокуратури Харківської області. Затриманому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) ККУ.

Нещодавно Факти ICTV писали, що СБУ завадила спецслужбам РФ вбити українського розвідника.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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